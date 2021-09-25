2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı? - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı?

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında market alışverişinde satın aldığı ürünlerin o dönemki fiyatlarıyla şimdiki fiyatları karşılaştırıldı. Erdoğan'ın sepetine koyduğu ürünlerin fiyatlarındaki ciddi artış dikkat çekti.

Son günlerde temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar vatandaşın en önemli gündem maddesi haline geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı açıklamalarda sorunun farkında olduklarını ve fiyatları aşağı çekmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Bugünlerde görevliler market market, pazar pazar dolaşıp fiyat denetimi yaparken Sözcü gazetesinden İsmail Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında market alışverişinde satın aldığı ürünlerin o dönemki fiyatlarıyla şimdiki fiyatlarını karşılaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketin içinde çekilen bu fotoğrafında kadraja giren 5 litrelik naturel sızma zeytinyağının fiyatı o tarihte yani 2019 yılında 99 liraydı. Bugünkü fiyatı ise 182 lira.

2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın markete girişte önünden geçtiği 500 gram Tarım Kredi Butka Çay Filizi 2019 yılında 12.90 kuruştu, bugün ise 29.90'dan alıcı bekliyor.

2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı?

- Gelelim o gün Erdoğan'ın alışverişte tercih ettiği ürünlerden ilkine… Torku'nun ürettiği tanesi 1 lira olan NoBir adlı gofretten 17 tane alan Erdoğan bugün tanesine 1 lira 66 kuruş ödeyecek.

- Fotoğrafta kadraja giren tezgahtaki ürünlerden biri olan 75 gramlık Torku Çikolata Fındıklı Kare 2019 yılında 3 lira 25 kuruşa satılıyordu. Aynı ürün şu anda 65 gram olarak 4.75 liradan satılıyor.

- Erdoğan ayrıca yine bir Torku ürünü olan 1Daha adlı gofretten tanesi 1.5 liradan 18 adet satın aldı. Söz konusu ürünün bedeli bugün 2.10 kuruş… Bu yüzde 40'lık bir fiyat artışına işaret ediyor.

- Cumhurbaşkanı, alışverişte Torku Tam Ruşeymli Bisküvi 3x80gr adlı bisküviden de tanesi 3 lira 25 kuruştan 3 paket satın aldı. Aynı ürünün fiyatı bugün 4 lira 90 kuruş.

2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı?
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisseleri sert düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisseleri sert düştü

 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak

Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin
Spor Marcao Balotelli
Tüm Haberler Mehmet Muş Gazeteler Fahrettin Koca Şans Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Hava Durumu Selahattin Demirtaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2019 yılında alışverişe çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı? - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 11:27:15. #1.12#