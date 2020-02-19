2019'da Antalya'nın tercihi Fiat oldu

19.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:48

Fiat, 2019 yılında trafik tescil verilerine göre Antalya'da 17 bin 146 adet satış ve yüzde 18'lik pazar payı ile bölgenin en çok tercih ettiği marka oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Fiat'ın geçen yılı Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olarak bitirerek, ürün gamında yer alan otomobil ve hafif ticari modelleri ile Antalya'da da başarılı sonuçlara imza attığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve aralık ayı trafik tescil kayıtları esas alınan rakamlara göre Fiat'ın il bazında da başarısını sürdürerek, ülke genelinde otomobil ve hafif ticari araç toplamında 46 ilde en fazla tercih edilen marka olduğu kaydedildi.

Fiat, segmentasyon bazında 44 ilde otomobil ve 5 ilde de hafif ticari araç pazarında lider marka oldu. TÜİK verilerine göre Fiat, söz konusu başarısını Antalya'da 17 bin 146 adet satış ve yüzde 18'lik pazar payı ile en çok tercih edilen marka olarak sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, "2019 yılında Türkiye toplam pazarının en çok tercih edilen markası olduk. Başarımızın ardında değerli bayilerimizin ve satış teşkilatımızın çok önemli bir payı var. İl bazlı liderliklerimizdeki, uzun yıllardan bu yana iş birliği içerisinde olduğumuz kıymetli iş ortaklarımızın özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Fiat Satış Direktörü Mahmut Karacan da "Fiat'ın Antalya'daki güçlü temsilcileri ile süregelen iş birliklerinin yeni bir başarıyla taçlanmasından ötürü büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 2019 yılındaki başarılı çalışmalarından ötürü Antalya'daki teşkilatımızı kutluyorum. 2020 yılında da güçlü bayi ağımız ile Türkiye otomotiv pazarındaki iddiamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA