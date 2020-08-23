2019 - 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu oldu? Golü kim attı?
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2019 - 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu oldu? Golü kim attı?

Saat 22.00 itibari ile başlayan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı sonucu, UEFA Şampiyonlar Ligi 28. şampiyonu belli olacak. Bayern Münih maçı hangi kanalda? PSG Bayern Münih maçı kaç kaç? Canlı Paris Saint Germain Bayern Münih maçı

2019 - 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu oldu? Golü kim attı?
23.08.2020 23:55 | Son Güncelleme: 24.08.2020 00:03

Türkiye saati ile 22.00'da başlayan Paris Saint Germain - Bayern Münih maçının ilk yarısı şu dakikalarda tamamlandı. Devre arasından sonra ikinci yarı başlaması ile Bayern Münih 1-0 öne geçti.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunu belirleyen gol Kingsley Coman'dan 59.dakikada geldi.

2019 - 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu oldu? Golü kim attı?

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI KAÇ KAÇ? BAYERN MÜNİH'İN GOLÜNÜ KİM ATTI?

Topla oynama, pas sayısı ve pas isabeti oranları gibi önemli pozisyonlar yukarıdaki gibidir.

Lizbon'da oynanan maçta, Bayern Münih, PSG'ye karşı 59.dakikada 1-0 öne geçti. Kingsley Coman'ın golü sayesinde Bayern Münih 2019 - 2020 Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Bu sene 28. karşılaşma olacak Paris Saint-Germain (PSG) - Bayern Münih final maçı için nefesler tutuldu. Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi tarihinde 6. kez kupayı kendi evine götürmek için mücadele edecek. Paris Saint-Germain (PSG) ise final yolu boyunca yalnızca bir kez mağlubiyet aldı.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Nefes kesici karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı olarak yayınlandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KİM OLDU? ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU PSG Mİ BAYERN MÜNİH Mİ?

22.00'da başlayan final maçının şu an ilk yarısı oynanıyor. Maçın tamamlanması ile Fransız takım ve Alman takım kupayı kaldırabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Bayern Münih 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Alman takımı böylece 6. kez kupayı evine götürebilecek.

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