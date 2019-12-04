2019-2020 sezonu Bocce küçük kızlar müsabakaları başladı

04.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:22

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri 2019-2020 Sezonuna Okullar Arası Bocce Küçük Kızlar İl Birinciliği müsabakaları ile başladı.



02-03 Aralık 2019 tarihleri arasında Talas Spor Salonu Bocce Sahasında yapılan müsabakalara 16 okuldan 80 sporcu katıldı.



Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda 1. Fatma Mustafa Hasçalık Ortaokulu, 2. Buğdaylı Ortaokulu, 3. Mimar Sinan Şehit Mustafa Eyyüp Darendelioğlu Ortaokulu ve 4. Osman Düşüngel Ortaokulu oldu.



Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA