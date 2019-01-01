2018 Yılında Yerli Beyaz Çekirdeğe Çin Darbesi Vuruldu

Türkiye'nin önemli kuruyemiş üretim merkezleri arasındaki Denizli'de, tedarikçiler Çin'den gelen siyah çekirdeğin bu yıl yerli ürün olan beyaz çekirdek satışlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek, çekirdeğe 2018 yılında adeta Çin darbesi vurulduğunu belirttiler.

Denizli'de faaliyet gösteren kuruyemiş işleme tesisi sahiplerinden Yasin Özbay, kuruyemiş sektörü için stokçulardan kaynaklı olarak sıkıntılı geçen 2018 yılının çekirdek için daha vahim geçtiğini kaydetti. Çin'den ithal edilen siyah çekirdeğin yerli ürün olan beyaz çekirdek satışlarını olumsuz anlamda etkilediğini ifade eden Özbay, fiyatının beyaz çekirdeğe göre 2 katı fazla olmasına rağmen siyah çekirdeğin daha fazla rağbet gördüğünü söyledi. Özbay, "2018 yılı özellikle beyaz çekirdek açısından çok kötü geçti. Çin'den gelen çekirdek var siyah çekirdek diye adlandırıyoruz. Siyah çekirdeğin yüzde 90'nı Çin'den geliyor. Buna yani siyah çekirdeğe talep fazla olduğu için beyaz çekirdek satışları yüzde 60-70 oranlarında geriledi. Çin'den gelen siyah çekirdeğin bizim ülkemizdeki beyaz çekirdeğe göre daha dolgun, aroması farklı ve tüketici buna yöneldiği için çiftçimizin elinde beyaz çekirdek bu yıl kaldı. 2-3 yıl önceki fiyatlara göre beyaz çekirdek çok düşük fiyatlardan satıldı. Çekirdeğe 2018 yılında Çin darbesi vuruldu. Çin çekirdeğe beyaz çekirdeğe olan talebin düşmesine neden oldu" dedi.

"Beyaz çekirdeğe talep olmadığı için şuanda hepsi depolarda bekliyor"

Siyah çekirdeğe olan talebin beyaz çekirdeğin satışlarını yüzde 50'den fazla gerilettiğini kaydeden Özbap açıklamasında şunları söyledi:

"Üretici bu konudan çok mağdur, çekirdek eken çiftçilerimizden çoğu gübre ve mazot parasını dahi ödeyemedi. Ürünü para etmedi ve elinde kaldı şuanda depolarda bir dünya beyaz çekirdek var. Beyaz çekirdeğe talep olmadığı için şuanda hepsi depolarda bekliyor. Satış olmadığı, talep olmadığı için işleme konusunda depoya koyamıyoruz ama benim tercihim beyaz çekirdek tarafından. Yani Çivril, Dinar'ın beyaz çekirdeği kullanılmalı, yerli malı kullanılmalı. Siyah çekirdeğin yurt dışından bize maliyeti 13-14 TL civarında. Tüketiciye ise bu rakam 23-24 TL arasında satılıyor. Ama beyaz çekirdeğin satış fiyatı yarı yarıya yani 9-10 TL civarında." - DENİZLİ

Kaynak: İHA