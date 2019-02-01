2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu

Dünya genelinde merkez bankaları 2018 yılında 1971'den bu yana en yüksek altın alımını gerçekleştirirken, Rusya ve Türkiye dünyanın en çok altın alan iki ülkesi oldu.

1971'DEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayınlanan rapora göre, dünyagenelindeki merkez bankaları tarafından 2018'de alınan altın miktarı geçen yıl651,5 tona çıkarak, 1971'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

EN ÇOK ALTIN ALAN ÜLKE RUSYA OLDU

Rusya, ekonomisinde devam ettirdiği "dolarsızlaşma" politikasıdoğrultusunda geçen yıl 274,3 ton altın alarak 2018'de dünyanın en çok altın alanülkesi oldu. Özellikle ABD tahvillerini elinden çıkararak elde ettiği bütçeyialtına yatıran Rusya'nın altın rezervleri 2018 sonu itibarıyla 2 bin 133 tonaulaştı.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN ÇOK ALTIN ALAN 2. ÜLKESİ OLDU

Türkiye ise geçen yıl altın rezervlerini 51,5 ton düzeyinde artırarak,dünyanın en çok altın alan ikinci ülkesi oldu. Sekiz yıldır kesintisiz olarak altın rezervini artıran Kazakistangeçen yıl 50,6 ton alarak dünyanın en çok altın alan ülkeleri arasında üçüncüsırada yer aldı.

TOPLAM ALTIN REZERVLERİ 34 BİN TONA ULAŞTI

Böylelikle, dünya merkez bankalarının toplam altın rezervleri 2018yılında 2017'ye kıyasla yüzde 74'lük artışla yaklaşık 34 bin tona ulaştı. Raporda, yıl boyunca artan jeopolitik ve ekonomik belirsizliklernedeniyle, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirdiklerine ve güvenlivarlıklara yatırım yapmaya odaklandıklarına vurgu yapılıyor.