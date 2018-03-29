2018 Teb Ödülleri"Nin Sahipleri Açıklandı

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) tarafından verilen 2018 TEB Ödülleri'nin sahipleri belli oldu.

Ödül kazananlar, TEB üyeleri tarafından 2017-2018 sezonunda sahnelenen tiyatro oyunları arasından belirlendi.

Bu yıl "TEB Özel Ödülü"ne Şevket Çoruh yönetimindeki Baba Sahne, "Yılın Oyunu" ödülüne Pürtelaş Tiyatro yapımı "Martı", "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülüne Nezaket Erden, "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülüne Murat Akkoyunlu, "Yılın Yerli Oyun Yazarı" ödülüne ise Aysel Yıldırım ve Duygu Dalyanoğlu değer görüldü.

"2018 TEB Onur Ödülü" ise etkinlik kapsamında düzenlenecek törenle Müjdat Gezen ve Prof. Dr. Zehra İpşiroğlu'na takdim edilecek.

2018 TEB Ankara Ödülleri'nde de "TEB Özel Ödülü" Devlet Tiyatroları'na, "Yılın Oyunu" ödülü Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Gün Batımı"na, "Yılın Kadın Oyuncusu" ödülü Miraç Eronat'a, "Yılın Erkek Oyuncusu" ödülü Olcay Kavuzlu'ya, "Yılın Yerli Oyun Yazarı" ödülü ise Ali İhsan Kaleci'ye verilecek.

Ankara bölümünde "Onur Ödülü" ise Ömer Atilla Sav'a sunulacak.

Ödüller, nisan ayında İstanbul ve Ankara'da yapılacak törenlerle sahiplerini bulacak.