2018 Şampiyonlar Ligi Finalini Sırp Hakem Milorad Mazic Yönetecek

UEFA Hakem Komitesi, 26 Mayıs'ta Kiev NSC Olimpiyskiy Stadyumu'nda Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak olan 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mažić'in yöneteceğini açıkladı. 45 yaşındaki Mažić'in yardımcılıklarını, yine aynı ülkeden Milovan Ristić ve Dalibor Djurdjević yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Fransa'dan Clement Turpin olacak.

KONFEDERASYON FİNALİNDE DE DÜDÜK ÇALMIŞTI

2009 yılından bu yana uluslararası hakemlik yapan Mazic, bu sezon 5 Şampiyonlar Ligi, 2 de UEFA Avrupa Ligi karşılaşması yönetti. Sırp hakem, geçtiğimiz yıl Almanya ile Şili arasında oynanan FIFA Konfederasyon Kupası Finalinde de düdük çalmıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNİ BJORN KUIPERS YÖNETECEK

Öte yandan İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımları arasında 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon şehrinde yapılacak UEFA Avrupa Ligi finalinde ise Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacak.