2018 Ballon D'Or Ödülünün Sahibi, Luka Modric Oldu
2018 Ballon D'Or ödülünün sahibi, Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Luka Modric oldu.
2018 Ballon D'Or ödülünün sahibi Luka Modric oldu. France Football dergisi tarafından düzenlenen organizasyonda, yılın en iyi erkek futbolcusuna verilen Ballon D'Or (Altın Top) ödülünün sahibi, Luka Modric oldu. Tecrübeli orta saha oyuncusu Modric, kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.
"BU ÖDÜL BENİM İÇİN BİR ONUR"
Ödül töreninde konuşan Modric, "Çocukken hepimizin hayalleri olur. Benim hayalim, büyük bir kulüp için oynayarak önemli kupalar kazanmaktı. Bu gece bu ödülü tutmak benim için bir onur." ifadelerini kullandı.
KYLİAN MBAPPE, KOPA KUPASINI KAZANDI
Öte yandan en iyi 21 yaş altı oyuncuya verilen Kopa Kupasını Mbappe, en iyi kadın futbolcu ödülünü ise Fransa ekibi Olympique Lyon'dan Norveçli Ada Hegerberg kazandı.
İşte son 10 yılda Ballon D'Or'u kazanan isimler:
2008: Ronaldo
2009: Messi
2010: Messi
2011: Messi
2012: Messi
2013: Ronaldo
2014: Ronaldo
2015: Messi
2016: Ronaldo
2017: Ronaldo
2018: Modric
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kim ne derse desin en iyi oyuncu messidirCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ronaldo ya veremeyince nereye vereceklerini sasirmislar, bence Sabri daha çok hakediyordu...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır