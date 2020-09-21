2015 yılında Real Madrid'e transfer olan Martin Ödegaard, takımıyla ilk lig maçına 5 yıl sonra çıktı
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2015 yılında Real Madrid'e transfer olan Martin Ödegaard, takımıyla ilk lig maçına 5 yıl sonra çıktı

Real Madrid'in 2015 yılında geleceğin yıldızı olarak transfer ettiği Martin Ödegaard, ilk lig maçına tam 5 yıl sonra çıktı. Başkent ekibi, La Liga'nın 1. haftasında Real Sociedad ile 0-0 berabere kalırken Norveçli futbolcu 69 dakika süre buldu.

2015 yılında Real Madrid'e transfer olan Martin Ödegaard, takımıyla ilk lig maçına 5 yıl sonra çıktı
21.09.2020 11:58 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:13

2015 yılında geleceğin yıldızı olarak Real Madrid'e transfer olan fakat eflatun beyazlılarda istediği ritmi tutturamayan Martin Ödegaard'ın beklediği gün geldi. Norveçli futbolcu, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına transfer olduktan tam 5 sene sonra çıktı. 21 yaşındaki futbolcu, takımının Real Sociedad ile 0-0 berabere kaldığı maçta 69 dakika sahada kaldı.

SÜREKLİ KİRALANIYORDU

Strömsgodset'te başlayan kariyerine 2015'te Madrid'e gelerek devam eden futbolcu, 2017/18 sezonundan itibaren sırasıyla Heerenveen, Vitesse ve Real Sociedad'a kiralandı. Yönetim, bu sene ise oyuncuyu kadroda tuttu ve Ödegaard'a kadroda yer vermeyi kararlaştırdı.

"HARİKA HİSSEDİYORUM"

Ödegaard, maç sonrası yaptığı açıklamada "Harika hissediyorum fakat kazanmayı özledik. Bundan dolayı pek mutlu olmadım fakat Real Madrid için tekrar forma giymek harika" ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Ödegaard, Norveç Milli Takımı'nda da oynarken ülkesinin formasını şimdilik 22 kez terletti.

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (1)
AFYONLU: GELECEĞİN YILDIZI DİYE ALDILAR GELECEĞİN İLİSTİRİ OLDU
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