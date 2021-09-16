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2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nin ezeli rakipleri Liverpool ve Milan, Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Milan, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1'e getirdi. Ancak Liverpool pes etmedi ve maçı 3-2 kazandı. Bu maç 2005'teki İstanbul filani hatırlattı. İlk yarı 3-0 geriye düşen Liverpool, ikinci yarı maçı 3-3'e getirip penaltılarda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı.

Devler Ligi'nde İngiliz devi Liverpool, B Grubu'nda ilk maçında İtalyan devi Milan'ı Anfield Road'da konuk etti.

2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti

SALAH PENALTI KAÇIRDI

Liverpool, Fikayo Tomori'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 14'te Mohammed Salah'ın penaltı vuruşunu Maignan çıkardı.

2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti

LEAO VE DİAZ ÖNE GEÇİRDİ

2'te Ante Rebic, Leao'nun pasında topu ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi. 2 dakika sonra 44'te Brahim Diaz ceza sahasında boşta kalan topu filelere gönderdi ve Milan 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti

LİVERPOOL FIRTINASI

49'da Liverpool, Salah'ın golüyle beraberliği yakaladı: 2-2.

Jordan Henderson, 69'da takımını ipten alan golü kaydetti. Kırmızılar'ın kaptanı ceza sahası dışından çektiği sert şutla takımının 3. golünü kaydetti. Milan, 1996 yılından sonra Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez açılış maçını kaybetti.

2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti

2005 ve 2007 FİNALİ

Liverpool, İstanbul'da 2005 yılındaki finalde maçı 3-0'dan 3-3'e getirip, penaltılarda kupayı kazanmıştı. 2007'de bu iki takım yine finalde karşılaştı. Ama bu sefer kazanan Milan oldu.

2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti

2005 İstanbul finalini yaşadık! Liverpool ve Milan arasındaki maç, yine nefesleri kesti
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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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