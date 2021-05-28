200 milyar dolar ihracat hedefini aşmak için düşük faizli uzun vadeli kredi çağrısı
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200 milyar dolar ihracat hedefini aşmak için düşük faizli uzun vadeli kredi çağrısı

200 milyar dolar ihracat hedefini aşmak için düşük faizli uzun vadeli kredi çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2021 yılı için ihracatımızı 200 milyar doların da üzerine çıkarmayı vaat ettik.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "2021 yılı için ihracatımızı 200 milyar doların da üzerine çıkarmayı vaat ettik. Bu hedefi aşmamız için ihracat teşvik ve destek paketlerinin artırılması, ihracatçılarımızın finansman noktasında desteklenmeleri büyük önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 18 seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ihracatçılar üzerinde oluşturacağı negatif etkilere rağmen 2021 yılı 184 milyar dolar ihracat hedeflerini büyüttüklerini söyledi.

Jak Eskinazi, "2021 yılı için ihracatımızı 200 milyar doların da üzerine çıkarmayı vaat ettik. Bu hedefi aşmamız için ihracat teşvik ve destek paketlerinin artırılması, ihracatçılarımızın finansman noktasında desteklenmeleri büyük önem arz ediyor" dedi.

Eskinazi, "İhracat birim fiyatlarındaki düşüşler ve dünyada emtia fiyatlarının artışları nedeniyle ihracatçıların sermayeleri geriledi. Bu olumsuz tabloda çok düşük faizli uzun vadeli kredilere ihtiyacımız var. Kendi sektörlerimizi sağlam bir şekilde inşa etmek için; borçluluğu azaltmaya yönelik bir programlar hazırlanması, nakit ihtiyacının giderilmesi için uzun vadeli kredilendirmeye gidilmesi, sektörel bazda ihtiyaca yönelik yeni paketler hazırlanması, ihracatçı firmaların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmalı" şeklinde konuştu.

Katma değer oluşturanlara özel teşvikler sunulmalı

Türkiye'nin rakipleri karşısında daha güçlü konumda durması gerektiğine değinen Jak Eskinazi, "Brezilya 33 milyar dolar, Hindistan 57 milyar dolar yabancı yatırım alırken, Türkiye'ye 6,8 milyar dolar yabancı sermaye girdi. Tedarik zincirlerindeki kırılmalar dikkate alınarak, yabancı sermayeli doğrudan yatırımlar için yatırım ortamının iyileştirilmesi ve katma değer oluşturanlara özel teşvikler sunulması gerekiyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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