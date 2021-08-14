200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor
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200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Ekonomi

200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor Bakır mutfak ürünlerinin doğru kullanımın da dededen toruna kadar ömrü uzuyor Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden olan bakır kaplar, yarım asırlık kullanım ömrüyle tercih edilmeye devam ediyor.

200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor

Bakır mutfak ürünlerinin doğru kullanımın da dededen toruna kadar ömrü uzuyor

GAZİANTEP - Anadolu mutfağının vazgeçilmezlerinden olan bakır kaplar, yarım asırlık kullanım ömrüyle tercih edilmeye devam ediyor. Doğru kullanım ve 3 yılda bir yapılan kalayla 50 yılı aşkın kullanım ömrü olan bakır ürünler satılırken de değerini koruyor.

Gaziantep'te, bakır mutfak ve süs eşyaları satışı yapan İlkay Açıkalın, bakırda alınan ürüne verilen paranın boşa gitmediğini söyledi.

Müşterilerin bakır konusunda her şey tercih ettiğini belirten Açıkalın, "Ayrım diye bir şey yok. Cezvesinden tutun tenceresine kadar, kazan, çaydanlık her şey gidiyor. Hem dekoratif olarak bakır alıyorlar, hem kullanım açısında bakır alıyorlar. Bakırın her türlüsü gidiyor" dedi.

"200 liraya alınıp 50 yıl kullanılıyor"

Fiyatların bakırın artmasından dolayı biraz yükseldiğini kaydeden Açıkalın, "Bir çaydanlık alıyorsunuz kalay yaptırdıktan sonra 15-20 yıl kullanıyorsunuz. Verdiğiniz para boşuna gitmiyor yani hurdasını satsanız yine para. 200-300 liraya bir çaydanlık alıyor, bunu kendisi kullandığı gibi evladı da kullanıyor, çok uzun ömürlü bir ürün" ifadelerini kullandı.

Bakıra 3 yılda bir kalay yaptırdıktan sonra 50 yılda kullanılabildiğini kaydeden Açıkalın, "Bizim burada ürünlerimiz var, 40 yıllık, 50 yıllık kalayını yaptırıp tekrar satıyoruz. Ucuz etin yahnisi yenmez diye boşa dememişler, ürünün belli bir hakkı vardır, belli bir değeri vardır eğer bu değerinin altında satılıyorsa illaki bu üründe bir şey vardır" diye konuştu.

200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor
200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor
200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor
200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor
200 liraya satılıyor, 50 yıl kullanılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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