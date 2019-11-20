20 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi
İş ararken karateci olduİşitme engelli Zeynep Sönmez, iş ararken 2 yıl önce arkadaşının yönlendirmesiyle karateye başladı25 yaşındaki Sönmez, İşitme Engelliler Milli Takımı formasıyla önce Türkiye ikinciliği ardından Avrupa üçüncülüğü kazandı Tekvandonun şampiyon annesiİşitme engelli...
20.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:31
İş ararken karateci oldu
İşitme engelli Zeynep Sönmez, iş ararken 2 yıl önce arkadaşının yönlendirmesiyle karateye başladı25 yaşındaki Sönmez, İşitme Engelliler Milli Takımı formasıyla önce Türkiye ikinciliği ardından Avrupa üçüncülüğü kazandı Tekvandonun şampiyon annesiİşitme engelli Nazlı Tanrıverdi, evlenince ara verdiği tekvandoya, çocuğu büyüyünce yeniden döndü26 yaşındaki anne, fabrikada mesaiden arta kalan zamanlarda antrenman yaparak Türkiye şampiyonu olduBEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.FENERBAHÇE- Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.TRABZONSPORBordo-mavililer yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşması hazırlıklarını sürdürecek.ANKARAGÜCÜ12.00 Başkent ekibi, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Teknik direktör Mustafa Kaplan idman öncesi açıklamalarda bulunacak.BASKETBOLTHY Euroleague23.00 FC Barcelona - Fenerbahçe Beko7DAYS Eurocup20.00 Tofaş - Umana Reyer Venezia20.15 Darüşşafaka Tekfen - Joventut BadalonaFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Gaziantep Basketbol - Nizhny Novgorod20.00 Neptunas Klaipeda - Beşiktaş Sompo Sigorta- FIBA Europe Cup20.00 Oradea - Bahçeşehir Koleji21.30 Donar Groningen - Pınar KarşıyakaVOLEYBOLCEV Şampiyonlar Ligi18.00 VakıfBank - Savino Del BeneAXA Sigorta Efeler Ligi14.00 Spor Toto - Fenerbahçe HDI Sigorta14.00 Sorgun Belediyespor - Tokat Belediye Plevne17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Halkbank
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Kaynak: DHA