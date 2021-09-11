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20. Bölge Konya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
20. Bölge Konya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu

20. Bölge Konya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birliği Başkan Mehmet Baybağan, 2003 yılından itibaren sürekli büyüyen ve hızla kurumsal yapıya bürünen bir teşkilata sahip olduklarını ifade ederek, "31 Ağustos 2021 yılı itibariyle esnaf ve sanatkarlarımıza 65.

20. Bölge Konya Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birliği Başkan Mehmet Baybağan, 2003 yılından itibaren sürekli büyüyen ve hızla kurumsal yapıya bürünen bir teşkilata sahip olduklarını ifade ederek, "31 Ağustos 2021 yılı itibariyle esnaf ve sanatkarlarımıza 65. 6 milyar TL plasman (yatırım) kullandırdık" dedi.

20. Bölge Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Aksaray ile Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Birliği'nin 2018, 2019, 2020 birleştirilmiş, 48. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Baybağan oy birliği ile yeniden başkan seçildi. Afyonkarahisar'da bir termal otelde gerçekleştirilen genel kurula, birliğe bağlı 45 Kredi ve Kefalet Kooperatifinden 124 delegenin katıldığı toplantının divan başkanlığını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Bölge Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tural yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkan Mehmet Baybağan, Covid- 19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden başkanları ve esnafı anarak konuşmasına başladı.

"45 kooperatifin kefaletiyle 2 milyar 671 milyon 650 bin TL kredi kullandırıldı"

Şu zor günlerde her zaman üst birliler ve kooperatifler olarak her zaman esnafın yanında olduklarını kaydeden Baybağan konuşmasına şöyle devam etti:

"Kredi ve Kefalet Kooperatifleri teşkilatı olarak, Türkiye geneline baktığımızda 32 bölge ve 958 Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nin, banka ve esnaf sanatkarlar arasında üstlendiği kefalet sorumluluğu, özellikle 2003 yılından itibaren sürekli büyüyen ve hızla kurumsal yapıya bürünen teşkilatımız 31 Ağustos 2021 yılı itibariyle esnaf ve sanatkarlarımıza 65. 6 milyar TL plasman (yatırım) kullandırdık. 32 bölge birliğinden oluşan TESKOMB'un Türkiye genelindeki bu tablo içerisinde ise 20 Bölge Birliği olarak, 31 Ağustos 2021 tarihi itibariyle birliğimize bağlı 45 kooperatifin kefaletiyle kullandırılmış olduğu toplam kredi miktarı ise 2 milyar 671 milyon 650 bin TL olmuştur."

Konuşmaların ardından yapılan oylamada mevcut Başkan Mehmet Baybağan yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. - AFYONKARAHİSAR

20. Bölge Konya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu

20. Bölge Konya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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