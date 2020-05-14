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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Can: "Liglerin oynanacağı tarih bizi memnun etti"

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, liglerin yeniden başlanması için açıklanan tarihleri olumlu bulduklarını söyledi.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Can: 'Liglerin oynanacağı tarih bizi memnun etti'
14.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:24

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, liglerin yeniden başlanması için açıklanan tarihleri olumlu bulduklarını söyledi.

Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'ye bir süre önce maçların ertelenmesi için yazılı başvuruda bulunduklarını ve bu başvurunun dikkate alındığını ifade etti.

Süper Lig'in 12 Haziran'da, TFF 1. Lig'in 19 Haziran'da, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'in ise 18 Temmuz'da başlayacağını anımsatan Can, "Bilindiği üzere cuma günü ikinci dilekçemizi TFF'ye iletmiştik. Dün akşam üzeri değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonucu bizleri memnun edecek sonuç ortaya çıktı. Buradan Türkiye Futbol Federasyonumuza ve Nihat Özdemir başkanımıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Özdemir'in her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Can, "Bizlerle beraber dertlerimizi paylaştılar, dertlerimizi dinlediler. Bu açıdan şuanda kulüplerimizin önü bir nebze de olsa açıldı. Dün Erzurumspor'da 11 vaka çıktı. Bunlar Süper Lig takımları, TFF 1. lig takımları bunları atlatabilir ama bizler de toplansaydık, bizde de vaka çıkacağını tahmin ediyorduk. Bir ay futbolcularımız evlerinde durumu izleyecekler. Bundan dolayı bizim içimiz bir nebze daha rahatladı." ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarının bir ay sonra en az seviyelerde olacağına inandıklarını bildiren Can, 1. Lig ve Süper Lig maçları başladığında sürecin daha net görüleceğini kaydetti.

"Herkesin çekincesi, korkuları var"

Üst liglerin önce başlamasının daha doğru olduğu aktaran Can, şöyle devam etti:

"Maçlar oynanacaksa böyle oynanması gerekiyordu bizim açımızdan. Çünkü ilk önce Süper Lig, TFF 1.Lig takımları oynasın, alt ligler sonra oynasın. Konumları gereği ve tesisleri gereği bizden çok üstün ve donanımlılar. Süper Lig ve PTT 1. Lig'inden bizleri ayırdıkları için futbol federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Artık süreçte önümüzü göreceğiz. Takımlarımız 10-15 Haziran'a kadar futbolcu kardeşlerimizi izne gönderecekler. O sırada da pandemi olayı azalırsa lig maçları başlayacak. Oynanacaksa da 6 maça çıkacağız sahamızda, aslanlar gibi bütün futbol takımlarımız nasıl oynuyorsa biz de oynayacağız. "

Can, maçların oynanma tarihlerini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra vaka sayıları azalır da sahaya çıkıp maçlarımızı oynarız. İnsan sağlığı her şeyden daha önemli. Herkesin çekincesi, korkuları var." dedi.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Can: 'Liglerin oynanacağı tarih bizi memnun etti'

Kaynak: AA

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