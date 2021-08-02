2. Uluslararası Pazarcık Şalvar Güreşi Müsabakaları
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2. Uluslararası Pazarcık Şalvar Güreşi Müsabakaları

2. Uluslararası Pazarcık Şalvar Güreşi Müsabakaları
Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt - Haberler | Spor

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Pazarcık Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Pazarcık Şalvar Güreşi Müsabakaları düzenlendi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Pazarcık Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Pazarcık Şalvar Güreşi Müsabakaları düzenlendi.

Pazarcık ilçesindeki Atatürk Parkı'nda düzenlenen müsabakalara Gürcistan ve Türkiye'nin farklı illerinden 550 sporcu katıldı.

Güreşçilerin kısa şalvar giydiği müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Çekişmeli geçen mücadelelerin ardından Samet Özarslan başpehlivan olurken, ikinciliği Tarık Ardıç, üçüncülüğü ise Ali Öncüloğlu elde etti.

Şampiyonada ayrıca 55 kiloda Bayram Esendere, 60 kiloda Mehmet Yüce, 65 kiloda Ahmet Taş, 70 kiloda Ertuğrul Kahveci, 75 kiloda Safa Aksoy, 90 kiloda Musa Gürbüz birinciliğe ulaştı.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, törende yaptığı konuşmada, amaçlarının vatandaşın sporla iç içe yaşamasına katkıda bulunmak olduğunu aktardı.

Yılmazcan, etkinliğin düzenli olarak her yıl yapılması için gayret göstereceklerini söyledi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur da dostluk çerçevesinde düzenlenen bu tür etkinliklerin dünya çapında sporcu yetiştirmek adına önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile 2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban da organizasyonu takip etti.

Dereceye giren sporcular için müsabakaların ardından ödül töreni düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bayazıt

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2. Uluslararası Pazarcık Şalvar Güreşi Müsabakaları - Haberler Spor
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