2. taraftar token yakımları gerçekleşti

Bitexen Dijital Varlık Alım Satım Platformu'nda listelenen taraftar Token'larda, takımların attıkları gol sayısına göre yakımlar gerçekleşti.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de listelenen Adana Demirspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Diyarbekirspor, Erzurumspor, Giresunspor, Hatayspor, Kayserispor, Sakaryaspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Tuzlaspor, Vanspor ve Yeni Malatyaspor'un taraftar token yakımları, Türkiye'nin yeni nesil dijital cüzdanı EXENPAY tarafından gerçekleştirildi.

GOL SAYISINA GÖRE YAKILAN TOKENLER

Atılan gol sayısına göre yakılan token adedi ise şu şekilde açıklandı:

"Adana Demirspor'a ait 40.000 adet DEMIR Token yakıldı.

"Antalyaspor'a ait 1.554 adet AKREP Token yakıldı.

"Çaykur Rizespor'a ait 2.120 adet RIZE Token yakıldı.

"Diyarbekirspor'a ait 6.363 adet DIYAR Token yakıldı.

"Erzurumspor'a ait 7.500 adet ERZ Token yakıldı.

"Giresunspor'a ait 840 adet GRS Token yakıldı.

"Hatayspor'a ait 1.550 adet HATAY Token yakıldı.

"Kayserispor'a ait 15.200 KYSR Token yakıldı.

"Sakaryaspor'a ait 8.262 SKRY Token yakıldı.

"Sivasspor'a ait 2.320 adet SIV Token yakıldı.

"Şanlıurfaspor'a ait 1.890 URFA Token yakıldı.

"Tuzlaspor'a ait 210 TUZLA Token yakıldı.

"Vanspor'a ait 2.600 VAN Token yakıldı.

"Yeni Malatyaspor'a ait 880 YMS Token yakıldı."

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi