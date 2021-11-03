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Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım gruptan çıkmayı garantiledi! İşte gecenin sonuçları

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Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım gruptan çıkmayı garantiledi! İşte gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar sonunda Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi. İki takım da 4'te 4 yaptı. Bu sezon dibi gören Barcelona da Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek nefes aldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlar nefes kesti. Bayern Münih'in Benfica'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşma, gecenin en çok gol atılan maçı oldu. Lewandowski hat-trick yaparak yıldızlaştı. Bayern, 12 puanla E Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.

2 takım Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi! İşte gecenin sonuçları

BARCELONA UMUTLANDI

Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Katalanlar 6 puana ulaşarak grupta ikinci sıraya geldi. Kötü geçen sezonda Barcelona için ortaya çıkan gruptan çıkma ihtimali yüzleri güldürdü.

2 takım Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi! İşte gecenin sonuçları

LİGİN ACISI ÇIKIYOR

İtalya'da kötü giden Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ise adeta makine. Juve, Zenit'i 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. H Grubu'ndan 12 puanla çıkmayı garantiledi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:

E Grubu: Dinamo Kiev 0-1 Barcelona/ B.Münih 5-2 Benfica

F Grubu: Villarreal 2-0 Y.Boys/ Atalanta 2-2 M.United

G Grubu: Wolfsburg 2-1 Salzburg/ Sevilla 1-2 Lille

H Grubu: Juventus 4-2 Zenit/ Malmö 0-1 Chelsea

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