Şampiyonlar Ligi'nde 2 takım gruptan çıkmayı garantiledi! İşte gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçlar sonunda Bayern Münih ve Juventus gruptan çıkmayı garantiledi. İki takım da 4'te 4 yaptı. Bu sezon dibi gören Barcelona da Dinamo Kiev'i 1-0 yenerek nefes aldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan maçlar nefes kesti. Bayern Münih'in Benfica'yı 5-2 mağlup ettiği karşılaşma, gecenin en çok gol atılan maçı oldu. Lewandowski hat-trick yaparak yıldızlaştı. Bayern, 12 puanla E Grubu'ndan çıkmayı garantiledi.
BARCELONA UMUTLANDI
Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. Katalanlar 6 puana ulaşarak grupta ikinci sıraya geldi. Kötü geçen sezonda Barcelona için ortaya çıkan gruptan çıkma ihtimali yüzleri güldürdü.
LİGİN ACISI ÇIKIYOR
İtalya'da kötü giden Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde ise adeta makine. Juve, Zenit'i 4-2 yenerek 4'te 4 yaptı. H Grubu'ndan 12 puanla çıkmayı garantiledi.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları:
E Grubu: Dinamo Kiev 0-1 Barcelona/ B.Münih 5-2 Benfica
F Grubu: Villarreal 2-0 Y.Boys/ Atalanta 2-2 M.United
G Grubu: Wolfsburg 2-1 Salzburg/ Sevilla 1-2 Lille
H Grubu: Juventus 4-2 Zenit/ Malmö 0-1 Chelsea