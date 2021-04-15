2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1
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2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1

2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 34. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Mamak FK'yı 7-1 mağlup etti.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 34. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Mamak FK'yı 7-1 mağlup etti.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Oğuz Akyüz xx, Hüseyin Aycan xx

Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan xx, Muhsin Polat xx, Mustafa Aydın xxx, Ozan Kılıçoğlu xx (Cengizhan Kodaz dk. 83 ?), Furkan Sağman xxx, Hüseyin Tokmak xx (Mehmet Fatih Ayık dk. 75 x), Volkan Eğri xx, Kubilay Eren Şahin xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 65 x), Hurşit Taşçı xxx (Murat Akgül dk. 83 ?), Şevki Çınar xx, Fatih Çolak xxx (Tuğrul Yavaşçı dk. 83 ?)

Mamak FK: Erhan Kuşkapan x, Hüseyin İriç xxx, Halilcan Doğan xx (Fırat Can Akbulut dk. 46 x), Mahmut Altınkaya x Salih Sefercik dk. 32 x), Enes Kubat xx, Görkem Can Güner xx (Çağrı Tekin dk. 67 x), Yiğit Aslan x (Mehmet Halil Daniş dk. 32 x), Bünyamin Mustafa Bingöl xxx (Mehmet Fırat Demir dk. 55 xx), Yunus Emre Karaman xx, Berkehan Biçer xx, Recep Kalkan xx

Goller: Recep Kalkan (dk. 24 k.k.), Furkan Sağman (dk. 58 ve 64), Hurşit Taşçı (dk. 74), Fatih Çolak (dk. 79), Volkan Eğri (dk. 86), Mustafa Aydın (dk. 90) (Sivas Belediyespor), Bünyamin Bingöl (dk. 39) (Mamak FK)

Sarı kartlar: Volkan Eğri (Sivas Belediyespor), Hüseyin İriç, Salih Sefercik, Fırat Can Akbulut (Mamak FK) - SİVAS

2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1
2. Lig: Sivas Belediyespor: 7 Mamak FK: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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