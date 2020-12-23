2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Eyüpspor: 2
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2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Eyüpspor: 2

23.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:07
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Eyüpspor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 16. hafta maçında Sivas Belediyespor, sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Selim Özen xx, Emre Doğu xx, Çağrı Ateş xx

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz xx, Şeyhmus Abdulkadir Aksu xx (Mehmet Fatih Ayık dk. 46 x), Uğur Bulut xxx, Muhsin Polat xx (Volkan Eğri dk. 70 x), Ali Say xxx, Mustafa Aydın xx (Muhammet Gundak dk. 46 x), Uğur Mustafa Türk xx (Furkan Sağman dk. 70 x), Ozan Kılıçoğlu xx, Emre Şahin xx, Şevki Çınar xx (Hurşit Taşçı dk. 84 ?), Fatih Çolak xx

Eyüpspor: Emrullah Şalk xxx, Muhammed Akarslan xxx (Yasin Yener dk. 54 x), Onur Eriş xxx, Okan Baydemir xx (Sadık Baş dk. 66 x), Serdar Cansu xx, Taha Can Velioğlu xx, Timur Temeltaş xx (Mikail Okyar dk. 74 x), Taşkın İlter xx, Kemal Tokak xxx, Bülent Uzun xx (Muharrem Doğan dk. 74 x), Taha Balcı xx (Murat Yılmaz dk. 66 x)

Goller: Onur Eriş (dk. 9), Muhammed Akarslan (dk. 48) (Eyüpspor), Uğur Bulut (dk. 77), Ali Say (dk. 90 pen.) (Sivas Belediyespor)

Kırmızı kart: Furkan Sağman (dk. 90) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Mustafa Aydın, Ozan Kılıçoğlu, Uğur Bulut (Sivas Belediyespor), Muhammed Akarslan, Onur Eriş, Mikail Okyar, Murat Yılmaz, Kemal Tokak, Taha Can Veloğlu (Eyüpspor) - SİVAS

2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Eyüpspor: 2
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Eyüpspor: 2
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Eyüpspor: 2
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Eyüpspor: 2
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Eyüpspor: 2
2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 Eyüpspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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