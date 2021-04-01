2. Lig: Sakaryaspor: 0 Pendikspor: 0
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2. Lig: Sakaryaspor: 0 Pendikspor: 0

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2. Lig: Sakaryaspor: 0 Pendikspor: 0

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Alim Kandemir xx, Recep Güneş xx, Levent Yeşilyurt xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Abdulaziz Solmaz xx (Berk İsmail Ünsal dk.62 xx), Nuri Fatih Aydın xx (Çağrı Ortakaya dk. 88 ?), Muhammet Reis xx, Ali Özgün x (Hasan Bilal dk. 71 xx), Mehmet Boztepe xx (Devrim Taşkaya dk. 88 ?), Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Alpay Koçaklı xx, Ümit Yasin Arslan xxx,

Pendikspor: Emre Aydın xx, Süheyl Çetin xx, Ömer Can Sokullu x (Behlül Aydın dk. 90+ ?), Özgür Çelik xx, Atakan Müjde xx (Kadir Salih dk. 46 xx), Kerem Kaya xx, Ömer Kandemir xx, Emirhan Çağlayan xx (Göksu Türkdoğan dk. 46 x), Berat Ali Genç xx (Mahmut Caner Alioğlu dk. 35 x), Umut Sönmez x (Enis Durak dk. 90+ ?), Denis Taşkesen xx

Sarı kartlar: Azad Filiz (Sakaryaspor), Göksü Türkdoğan, Ömer Kandemir, Mahmut Caner Alioğlu (Pendikspor) - SAKARYA

2. Lig: Sakaryaspor: 0 Pendikspor: 0
2. Lig: Sakaryaspor: 0 Pendikspor: 0
2. Lig: Sakaryaspor: 0 Pendikspor: 0
2. Lig: Sakaryaspor: 0 Pendikspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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