2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 1 Karacabey Belediyespor: 1
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2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 1 Karacabey Belediyespor: 1

14.03.2021 17:38 | Son Güncelleme: 14.03.2021 17:42
2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 1 Karacabey Belediyespor: 1

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta maçında Sivas Belediyespor sahasında Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Taner Tuncer xx, Mert Türk xx, Muhammed Sait Emre Alagöz xx

Sivas Belediyespor: Ahmet Doğan xx, Uğur Bulut xx, Muhsin Polat xxx, Mustafa Aydın xx (Abdullah Halman dk. 46 xx), Ozan Kılıçoğlu xx (Murat Akgül dk. 90 ?), Burak Aydın xx (Barış Can Öztürk dk. 46 xx), Furkan Sağman xxx, Pekin Köşnek xx, Hurşit Taşçı xx (İlhami Siraçhan Nas dk. 70 x), Şevki Çınar xx (Saruhan Bolat dk. 89 ?), Fatih Çolak xx

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan xxx, Ömer Faruk Gümüş xxx, Sergen İlhan xxx, İlyas Yılmazer xx, Alper Karaman xx (Taşkın Kartal dk. 73 x), Gökhan Cingirt xx, Onur Özcan xx, Rasimcan Değirmenci xx, Berk Ali Nızam xxx (Arda Suat Bulut dk. 84 ?), Sadık Arda Yılmaztürk xx (Abdullah Dıjlan Aydın dk. 90 ?), Ömer Çetinbaş xx

Goller: Berk Ali Nızam (dk. 25) (Karacabey Belediyespor), Furkan Sağman (dk. 72) (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Uğur Bulut, Burak Aydın, Şevki Çınar (Sivas Belediyespor), Alper Karaman, Berk Ali Nızam, Veysel Sapan (Karacabey Belediyespor) - SİVAS

2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 1 Karacabey Belediyespor: 1
2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 1 Karacabey Belediyespor: 1
2. Lig Kırmızı Grup: Sivas Belediyespor: 1 Karacabey Belediyespor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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