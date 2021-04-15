2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Pazarspor: 2
Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 2-1 mağlup oldu.
Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Hakan Basık xx, Mert Türk xx, Yahya Kemal Yurtbilir
Kardemir Karabükspor: Halit xx, Arda xx, Ömer Yaylacı xx, Sezer xx, Serkan xx, Ahmet Yusuf xx, Cihan xx, Mustafa xx, Berk xx, Ömer Çelik x (Ahmet Enes dk. 11 x, dk. 82 Melih ?), Yasin xx (Ömer Faruk dk. 59 x),
Pazarspor: Mustafa xx, Mete xx, Ensar xx, Ömercan xx, Eray xx (İbrahim dk. 62 x), Kadir xx (Muhammet Nişancı dk. 71 x), Ceyhun xx (Hakan dk. 80 ?), Onur xx, Muhammet Çelik x, Eren x, Feyyaz x
Gol : Berk (dk. 5) (Karabüskpor), Eren (dk.38), Feyyaz (dk. 89) (Pazarspor)
Kırmızı Kartlar: Sezer (dk. 46), Ahmet Yusuf (dk. 71) (Karabükspor)
Sarı Kartlar: Ahmet Enes, Ömer Yaylacı, Melih (Karabükspor), Kadir (Pazarspor) - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı