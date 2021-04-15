2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Pazarspor: 2
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2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Pazarspor: 2

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Pazarspor: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 2-1 mağlup oldu.

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Hakan Basık xx, Mert Türk xx, Yahya Kemal Yurtbilir

Kardemir Karabükspor: Halit xx, Arda xx, Ömer Yaylacı xx, Sezer xx, Serkan xx, Ahmet Yusuf xx, Cihan xx, Mustafa xx, Berk xx, Ömer Çelik x (Ahmet Enes dk. 11 x, dk. 82 Melih ?), Yasin xx (Ömer Faruk dk. 59 x),

Pazarspor: Mustafa xx, Mete xx, Ensar xx, Ömercan xx, Eray xx (İbrahim dk. 62 x), Kadir xx (Muhammet Nişancı dk. 71 x), Ceyhun xx (Hakan dk. 80 ?), Onur xx, Muhammet Çelik x, Eren x, Feyyaz x

Gol : Berk (dk. 5) (Karabüskpor), Eren (dk.38), Feyyaz (dk. 89) (Pazarspor)

Kırmızı Kartlar: Sezer (dk. 46), Ahmet Yusuf (dk. 71) (Karabükspor)

Sarı Kartlar: Ahmet Enes, Ömer Yaylacı, Melih (Karabükspor), Kadir (Pazarspor) - KARABÜK

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Pazarspor: 2
2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Pazarspor: 2

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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