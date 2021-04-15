2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Pazarspor: 2

Misli.Com 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 34. haftasında sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 2-1 mağlup oldu.