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2. Leyla Atakan Cup başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
2. Leyla Atakan Cup başladı

69 mağlup olduSalon: İzmit AtatürkHakemler: Can Mavisu xx, Samet Erdoğan xx, Ömer Sarı xxİzmit Belediyespor: İdil Türk xx 5, Gülse Uğur xxx 11, Melisa Korkmaz x 3, Nehir Ulufer xx 2, Sıla Dikmenoğulları x 2, Emel Sığırcı xx, Nirra Fields xxx 20, Viktoria Mircheva x, Defne Melissa Paylar x,...

KOCAELİ (İHA) - 69 mağlup oldu

Salon: İzmit Atatürk

Hakemler: Can Mavisu xx, Samet Erdoğan xx, Ömer Sarı xx

İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 5, Gülse Uğur xxx 11, Melisa Korkmaz x 3, Nehir Ulufer xx 2, Sıla Dikmenoğulları x 2, Emel Sığırcı xx, Nirra Fields xxx 20, Viktoria Mircheva x, Defne Melissa Paylar x, Kristina Higgins xxx 22, Gabriela Marginean xx 4

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Bursa Büyükşehir Belediye: Claudia Cuic xxx 14, Gizem Uca xx 7, İlemnur Akengin x, Merve Arı x 3, Duygu Özen xx 10, Gonca Karataş xx 8, İrem Sözen x 2, Saranda Daci xx 7, Ferda Yıldız xxx 10, Kathleen Doyle xxx 11

Başantrenör: Aydın Uğuz - KOCAELİ

2. Leyla Atakan Cup başladı

2. Leyla Atakan Cup başladı

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Haber: 2. Leyla Atakan Cup başladı - Haberler Spor
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