2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sona erdi - Haberler Spor
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2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sona erdi

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sona erdi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı.

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 87-84 yendi.

Günün ikinci müsabakasında ise UMF Yapı İzmit Belediyespor ile Galatasaray karşılaştı.

Müsabaka, Galatasaray'ın 94-85'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmalar sonunda takımlara çiçek ve plaket verildi.

2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sona erdi

2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sona erdi

2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sona erdi

2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sona erdi

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri
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