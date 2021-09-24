2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de sona erdi
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı.
KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarının mücadele ettiği 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 87-84 yendi.
Günün ikinci müsabakasında ise UMF Yapı İzmit Belediyespor ile Galatasaray karşılaştı.
Müsabaka, Galatasaray'ın 94-85'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmalar sonunda takımlara çiçek ve plaket verildi.