2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası başlıyor
İzmit Belediyespor'un ev sahipliğinde Beşiktaş, Galatasaray ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'un katılacağı 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası 22 Eylül'de başlıyor.
İzmit Belediyespor'un ev sahipliğinde Beşiktaş, Galatasaray ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'un katılacağı 2. Leyla Atakan Basketbol Turnuvası 22 Eylül'de başlıyor.
İzmit Belediyesi tarafından Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan anısına düzenlenen basketbol turnuvasının ikincisi Eylül ayında yapılacak. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'un katılacağı turnuvaya İzmit Belediyespor ev sahipliği yapacak.
22 Eylül'de başlayacak ve 3 gün sürecek turnuvada maçlar Yahya Kaptan'da bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk turnuva pandemi tedbirleri gereği seyircisiz oynanırken bu yılki turnuvada Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'na kapasitenin yüzde 50'si kadar seyirci alınacak.
Turnuva Programı:
22 Eylül Çarşamba
15.00 İzmit Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor
18.00 Galatasaray-Beşiktaş
23 Eylül Perşembe
15.00 İzmit Belediyespor-Beşiktaş
18.00 Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor
24 Eylül Cuma
14.00 Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor
17.00 İzmit Belediyespor-Galatasaray - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı