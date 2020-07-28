2. Karatay Akıl Zeka Oyunları Turnuvası tamamlandı
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2. Karatay Akıl Zeka Oyunları Turnuvası tamamlandı

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde yapılan ve Karatay Belediyesi tarafından desteklenen "2. Karatay Akıl Zeka Oyunları Turnuvası" ödül töreniyle tamamlandı.

2. Karatay Akıl Zeka Oyunları Turnuvası tamamlandı
28.07.2020 15:51 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:55

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde yapılan ve Karatay Belediyesi tarafından desteklenen "2. Karatay Akıl Zeka Oyunları Turnuvası" ödül töreniyle tamamlandı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, turnuvaya katılan öğrencilerin, "Mangala, Pentago, Kulami, Q-Bitz, Equilibrio ve Reversi" gibi akıl ve zeka oyunlarında yarıştığı belirtildi.

Turnuvada dereceye giren öğrencilerin ödüllerini Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç'tan aldıkları ifade edilen açıklamada, Kılca'nın şu ifadelerine yer verildi:

"İlçemizden eğitim konusunda gelen hiçbir teklife, proje ve yatırıma bizler Karatay Belediyesi olarak 'hayır' diyemiyoruz. Eğitimle ilgili gelen tüm taleplere cevap veriyoruz. Okullar yapıyoruz, okullarımızın bakımları ve çevre düzenlemeleriyle ilgili çalışma yapıyoruz, ilçemizdeki akademik kalitenin artması için birçok desteğimiz var. Bu gayretlerin hepsi sizler için eğitim için çünkü biz eğitimi çok önemsiyoruz. Belediye olarak şu ana kadar 6 eğitim tesisimizi tamamladık. Bilim ve Sanat Eğitim Merkezini de bitirdik. Amacımız bu projeyle şehrimizdeki özel yetenekli çocuklara yönelik olarak farklı eğitim programlarının uygulanmasıdır. Yine TÜBİTAK ile ortak bir projeyi hayata geçirerek Karatay'ın tüm okullarına TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı oluşturduk. Tüm bu gayretimiz siz çocuklarımız için, gençlerimiz ve gelecek nesillerimiz için. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı hiçbir dönemde ihmal etmeyeceğiz ve tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye devam edeceğiz."

Sağdıç da bu yıl ikincisi düzenlenen "Akıl Zeka Oyunları Turnuvası" ödül töreninin pandemi dolayısıyla ertelendiğini hatırlatarak yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Karatay genelinde yapılan turnuva sonucunda belirlenen 4 ilkokul, 4 ortaokul birincisi, kazandıkları bisikletlerini Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç'tan aldı.

Kaynak: AA

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