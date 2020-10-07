5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor
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5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor

07.10.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.10.2020 17:39

Nevşehir'de evli ve 2 çocuk annesi Nigar Özata, Nevşehir İl Özel İdaresi'nden aldığı 5 bin liralık destekle kendi işini kurup ekmek üretiyor. Ürettiği ekmekleri köy meydanında satan Özata, "Asgari ücretli bir kişinin aldığı maaşı çok rahat kazanabiliyorum" dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinin Bahçeli köyünde yaşayan Nigar Özata, yaklaşık 3 ay önce kendi işini kurmak amacıyla mikrokredi desteği sağlayan İl Özel İdaresi'ne başvurdu. Başvurusu kabul edilen Özat, aldığı 5 bin liralık desteğin bir kısmı ile evinin avlusuna ekmek yapmak için tandır kurdu. Burada ekmek üreten Özata, haftanın belirli günlerinde bu ekmekleri köy meydanında satıyor.

5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücret kadar para kazanıyor

"TANESİNİ 5 LİRADAN SATIYORUM"

Özata, ekmek üretimine 40 gün önce başladığını belirterek, "Mikrokrediden yararlanmak için gerekli başvurumu yaptım ve 5 bin lira kredi aldım. Bununla evimin avlusuna bir tandır yaptırdım. Haftada 3 gün olmak üzere 150'ye yakın tandır ekmeği yapıp bunu eşimin aracıyla köy meydanında satıyorum. Tanesini 5 liradan satışa sunuyorum ve köylüler kısa zamanda tüketiyorlar" dedi.

5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücret kadar para kazanıyor

"ASGARİ ÜCRETLİNİN ALDIĞI MAAŞI ÇOK RAHAT ELDE EDİYORUM"

Kendi tarlasından elde ettiği buğdayı kullandığını kaydeden Özata, "Bu ekmekte her şey organik. 450 grama yakın olan tandır ekmeği derin dondurucuda 3 ay da kalsa ilk tazeliğini koruyor. Normalde de 3 gün tazeliğini kesinlikle kaybetmiyor. Ayda da asgari ücretli bir kişinin aldığı maaşı çok rahat elde edebiliyorum. Ben tandırı kurduktan sonra köyümüzde en az 10 kadın daha evlerinde uygun alanlara tandır yaptı ve köyümüzde de tandır ekmek geleneği yeniden başladı. Bu çalışmada öncü olduğum için de ayrıca büyük bir mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

Haber Yorumları (5)
MEMET33: ABLADA ABLA HA,
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BURAK: Yolun acik olsun
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SİNEM: efferim
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