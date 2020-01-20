2. Amatör Lig

20.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:16

Elazığ 2. Amatör Futbol Ligi A Grubunda mücadele eden Baskil Şafakspor'un hedefi lider olmak.

Kulüp Başkanı Mahmut Hükümoğlu, Kovancılar Esnafspor 3-0 yendiklerini belirterek, takım olarak iyi başladıklarını, sezonu lider olarak bitirmek istediklerini söyledi.

Hükümoğlu, "Kovancılar Esnafspor ile iyi bir mücadele oldu. Bütün takımlara başarılar dilerim. Ayrıca takımızın ulaşımı sağladığı için Baskil Belediyesine çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA