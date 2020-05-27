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2. Abdülhamid'in hayalinde sona geliniyor

2. Abdülhamid'in hayalinde sona geliniyor Filyos Limanı, doğu-batı, kuzey-güney aksını birbirine bağlayacak 2014 yılında yatırım programına alınmasının arıdndan deniz ticaretinin geliştirilmesi amacıyla inşaatına başlanan Filyos Projesi'nin liman inşaatının yüzde 67'si tamamlandı.

27.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:42

2. Abdülhamid'in hayalinde sona geliniyor

Filyos Limanı, doğu-batı, kuzey-güney aksını birbirine bağlayacak

ZONGULDAK - 2014 yılında yatırım programına alınmasının arıdndan deniz ticaretinin geliştirilmesi amacıyla inşaatına başlanan Filyos Projesi'nin liman inşaatının yüzde 67'si tamamlandı. 2. Abdülhamid'in rüyası olan projenin hayata geçmesiyle birlikte kurulacak olan fabrikalarda 10 binden fazla kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminde hayata geçirilmesi planlanan ancak günümüze kadar gerçekleştirilemeyen Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşılıyor. Filyos Limanı, Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak. Endüstri Bölgesi ilan edilen 23 bin dekarlık alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli liman, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak.

Karabük, Zonguldak ve Bartın'ın ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması beklenen Filyos Limanı, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olacak. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs sebebiyle bazı çalışmalar durdurulurken, liman inşaatı ise son hızıyla sürüyor. Çalışmaların 2020 yılında bitmesi öngörülüyor.

Endüstri bölgenin keşif çalışmalarının ardından alt yapı çalışmalarının da başlaması bekleniyor. Bölgede kurulacak olan fabrikalarda ise 10 binden fazla kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesine sahip olacak

Önceki günlerde Filyos Projesi sahasını gezen Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yeni dönem bizim coğrafyamızın da içinde bulunduğu bölgelerin dönemi olacaktır. Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve hatta Çin batısına kadar olan bölge hem taşımacılık hem ticaret hem turizm bakımından çok daha önemli hale gelecektir. Bu nedenle biz Türkiye'yi en kısa sürede Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve kuzey Karadeniz ülkeler arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora çevirmeye çalışıyoruz. Onun için lojistik master planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemiz üç dört saatlik uçuş ile 1.6 milyar insanın yaşadığı coğrafyalar bulaşabilen muazzam bir konumdadır. Sadece İpek yolu üzerindeki doğu-batı zorunda değil, Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey-güney koridorlarında tam ortasında bulunuyor. Bu nedenle tüm ulaşım politikalarımız yatırımlarımız, uluslararası koridorlarda doğu-batı, kuzey-güney aksında yer alan Asya,Avrupa ve Rusya, Ortadoğu coğrafyasını kapsayacak şekildedir" diye ifade etmişti.

2. Abdülhamid'in hayalinde sona geliniyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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