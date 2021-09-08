1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi

- 1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi Sakarya'da ailesi ile birlikte yaşarken 'asrın felaketi' olarak tanımlanan 1999 yılındaki depreme yakalanan Buz Pateni Milli Takım sporcusu Sinem Pekder, 5 yaşında yaşadığı deprem sonrası güvenli diye sığındığı buz sporları...

- 1999 yılındaki depremde sığındığı spor salonu hayatını değiştirdi

SAMSUN - Sakarya'da ailesi ile birlikte yaşarken 'asrın felaketi' olarak tanımlanan 1999 yılındaki depreme yakalanan Buz Pateni Milli Takım sporcusu Sinem Pekder, 5 yaşında yaşadığı deprem sonrası güvenli diye sığındığı buz sporları salonu hayatını değiştirdi. O günden sonra buz patenine başlayan Pekder, milli takımda uluslararası başarılara imza atıyor.

Samsun İlkadım Buz Sporları Salonu, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyor. Kafilede olan sporculardan Sinem Pekder'in hikayesi ise dikkat çekiyor. Sinem Pekder 5 yaşındayken ailesiyle birlikte 1999 yılında yaşanan Marmara depremine yakalandı. Akabinde Sinem Pakder ve ailesi güvenli olduğu için buz sporları spor salonuna yerleştirildi. Spor salonundaki ortamdan etkilenen ailesi, Sinem'i buz patenine yönlendirdi. Akabinde ilde yapılan seçmeleri kazanan Pekder'in başarı dolu yolculuğu başladı. Başarısı milli takıma kadar uzanan sporcunun birden fazla Türkiye şampiyonluğu, Balkan 6'ncılığı, uluslararası başarıları bulunuyor. Olimpik aday sporcusu olan Sinem Pekder'in hedefi Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek.

"İlk hedefim 2022 Olimpiyatları için kota almak"

26 yaşındaki Sinem Pekder, 5 yaşından beri bu sporu icra ettiğini ifade ederek, "Hedeflerim ilk önce 2022 Olimpiyatları için eylül ayının sonunda Almanya'da gerçekleştirilecek yarışmada ülkeme kota kazandırmak. İkinci hedefim ise tekrar 2022 ocak ayında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil edebilmek" dedi.

Spora 1999 depreminde sığındıkları buz sporları salonundan etkilenerek başladığını anlatan milli sporcu Pekder, "Sosyalleşmek için bu spora başladım. Daha sonrasında orada bir seçme yaptılar. Kimler sporcu olabilir, olamaz diye. Ben de seçilen kişiler arasındaydım. Belli bir yaşa kadar antrenörün yönlendirilmesiyle bu spora devam ettik. 15-16 yaşlarından sonra kişisel hedeflerimizi kendimiz koymaya başladık. Samsun'daki bu buz pisti gerçekten elverişli. Burada kendimi çok değerli hissediyoruz. Özellikle Samsun buz pistinin, buz kalitesi çok güzel. Bizim performansımızı güçlendirecek kalitede" diye konuştu.

Eğitimin çok uzun süreli bir yatırım olduğunu belirten Sinem Pekder, genç sporculara şu tavsiyelerde bulundu:

"Sabırlı olsunlar. Önemli olan çocukların bu sporu sevmesi ve ilgi duymalarıdır. Daha sonrasında ilgi oldukça başarı da artacaktır. Yaklaşık 5- 6 sene içerisinde de hedefleri oluşur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal