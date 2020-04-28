'1998 OR2' adlı dev asteroid Dünya'nın yakınından geçecek Güneş Sistemi'ndeki dev bir göktaşının çarşamba günü Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor.

Güneş Sistemi'ndeki dev bir göktaşının çarşamba günü Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor. Space.com internet sitesinin aktardığına göre "1998 OR2" adı verilen 2,4 kilometre çapındaki göktaşının Dünya'nın 6,3 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.

Yeryüzüne en yakın olacağı konumda Ay'dan 16 kat daha uzakta bulunacak göktaşının Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunmuyor. Euronews.com'da Görüntüle