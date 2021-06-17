1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak tabliye bloklarından ilkinin montajı yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak tabliye bloklarından ilkinin montajı yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajına bugün itibari ile başlandı. İlk tabliye bloğu, Singapur bayraklı 'Asian Hercules-III' isimli yüzer vinç yardımıyla, Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki Lapseki ilçesinde yapımı tamamlanan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün ucuna yerleştirildi. Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğünün ucuna ise ilk tabliye bloğu montajı birkaç gün içerisinde yapılacak.

Köprünün yolunu oluşturacak tabliye bloklarının montajı yaz sonuna kadar tamamlanması hedeflenirken, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloğu oluşturacak. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak.

Gidiş-geliş 3 şeritli olacak köprünün, 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında boğaz, köprü ile 6 dakikada geçilebilecek. - ÇANAKKALE

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk tabliye bloğu yerleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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