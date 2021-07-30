19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı
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19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı

Haberler.com - Haberler | Spor

2021 NBA draftında Houston Rockets, 16. sıradan Türk basketbolcu Alperen Şengün'ü seçti. Alperen sırasıyla Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Ersan İlyasova, Semih Erden, Ömer Aşık, Furkan Aldemir, Furkan Korkmaz ve Cedi Osman'ın ardından NBA'de yer alacak 11. Türk sporcu olacak. Alperen, seçildiğini öğrendiği an ceketine işlettiği Türk bayrağını kameralara gösterdi.

Houston Rockets, 16. sıradan Alperen Şengün'ü alabilmek adına Oklahoma City Thunder'a takasa gelecekteki ilk tur haklarından iki tanesini verdi.

Alperen Şengün ayrıca 2000 yılında Sacramento Kings tarafından 16. sıradan seçilen Hidayet Türkoğlu ile birlikte bir NBA draftında en ön sıradan seçilen Türk basketbolcu unvanını paylaştı.

19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı

KAMERALARA TÜRK BAYRAĞINI GÖSTERDİ

Alperen Şengün'ün draft töreninde giydiği takım elbisesine ait bir detay gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, Houston Rockets tarafından draft edildiğinin resmen açıklanmasının ardından ceketinin içine işlettiği Türk bayrağını kameralara gösterdi.

19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı

BEŞİKTAŞ 775 BİN DOLAR ALACAK

Sporarena'nın haberine göre; Beşiktaş Kulübü, Alperen Şengün'ün NBA'a adım atmasıyla birlikte 775 bin dolar bonservis bedelinin sahibi olacak. Bu ücretin bir bölümü, Bandırma'dan oyuncuların hakları alınırken Beşiktaş'la hareket eden İstBasket şirketine gidecek.

19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı
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19 yaşındaki Alperen Şengün resmen NBA'de! Ceketine işlettiği Türk bayrağı göğsümüzü kabarttı - Haberler Spor
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