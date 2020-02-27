19. Vehbi Koç Ödülü, Prof. Dr. İlhan Tekeli'ye verildi

27.02.2020 11:23 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:23

Vehbi Koç Vakfı tarafından, insanların yaşam kalitesinin artırılmasına katkıda bulunan kişi ve kurumları teşvik etmek amacıyla her yıl kültür, eğitim ve sağlık alanlarından birine verilen Vehbi Koç Ödülü bu yıl Prof. Dr. İlhan Tekeli'nin oldu.