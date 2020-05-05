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19 Mayıs'ta işletmelere 25 bin lira kredi

19 Mayıs'ta işletmelere 25 bin lira kredi
05.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:10

Samsun 19 Mayıs Ballıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Karaosman, ticari faaliyetlerini devam ettirmekte olan işletmelere tüketici kredileri hariç ek 25 bin lira kredi verildiğini söyledi.

Samsun 19 Mayıs Ballıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Tuncay Karaosman, ticari faaliyetlerini devam ettirmekte olan işletmelere tüketici kredileri hariç ek 25 bin lira kredi verildiğini söyledi.

Başkan Tuncay Karaosman yaptığı açıklamada, "Şu anda bize başvuru yapan esnafımıza 'Nefes Projesi' adı altında Halk Bankası vasıtasıyla Ballıca Kredi Kefalet Kooperatifi olarak kredi vermekteyiz. Bu yıl içeresinde dağıttığımız kredi limitimiz 9 buçuk milyon liraydı. Esnafımıza bu parayı Halk Bankası aracılığıyla dağıttık. Şimdi ise korona virüs nedeniyle zor günler geçiren esnafımıza ek 25 bin lira kredi desteği veriyoruz. Şu an itibarıyla 100 esnaf arkadaşımız başvuru yaptı, dosyalarını inceleyip, hak sahiplerine paraların ödemesini yapacağız" dedi.

Yoğun uğraşlar sonucu, ilçeye kazandırdıkları Halk Bankasının müjdesini de veren Başkan Karaosman, "Esnaflarımızın sabırsızlıkla beklediği Halk Bankası şubesi ilçemize hayırlı olsun. Bugünlerde açılması beklenen şube korona virüs nedeniyle ertelendi. Kısa bir zaman diliminde banka ilçemizde faaliyette olacaktır" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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