19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Kovid 19 nedeniyle iki kez kalbim durdu, herkes benim kadar... Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iki kez kalbi duran Mustafa Yangın, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp iki kez kalbi duran Mustafa Yangın, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Nefes darlığı ve eklem ağrısı şikayetiyle Suluova Devlet Hastanesine başvuran 59 yaşındaki Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan Yangın, kalbi tedavi sürecinde iki kez durduktan sonra doktorların yoğun çabasıyla yeniden çalıştırılarak hayata döndürüldü.

Hastanede 16 günü entübe olmak üzere 30 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan, son testi negatif çıktıktan sonra taburcu edilen Yangın, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yeniden görevinin başına dönen Yangın, AA muhabirine, mart ayınının sonlarına doğru Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Doktorların söylediğine göre hastanedeki tedavi sürecini çok ağır geçirdiğine işaret eden Yangın, "Doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın çabası, Allah'ın takdiriyle tekrar yaşama dönmüşüm. Çok şükür, ülkemizin sağlık sistemi çok iyi seviyedeymiş. Bütün sağlık çalışanlarımız özveriyle tedavi sürecimizi takip etti." dedi.

"Bana bir şey olmaz, demek çok yanlış"

Kovid-19 ile mücadelede vatandaşların uzmanların uyarılarına ciddiye alarak uymasının önemine değinen Yangın, "Ben bu hastalığı yendim ancak iki sefer kalbim durmuş. Herkes benim kadar şanslı olmayabilir. Bu hastalığın hafife alınmaması lazım, benim başıma geldiği için ciddiyetini çok iyi biliyorum. Vatandaşlarımızın bu durumu ciddiye alması, sosyal mesafeye ve temizliğe önem vermesi lazım. 'Bana bir şey olmaz' demek çok yanlış bir düşünce. Bu hastalık beni nasıl gelip buldu, bilmiyorum. Çevremde hiç kimsede çıkmadı. O yüzden nereden geleceği belli olmaz, rahat olmamak lazım. Ben bu hastalığı çok ağır geçirdim, sizler dikkatli olun ve hastalığa yakalanmayın." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA