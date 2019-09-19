19.09.2019 16:52

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19. Motorlu Piyade Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Rizvan Çiper ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, günün anlam ve önemine dair konuşmayı Kıbrıs gazisi Ali Çakır yaptı.

Öğrencilerin şiir okuduğu program, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA