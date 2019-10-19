19 Ekim Muhtarlar Günü
Gülnar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gülnar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Gülnar Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yenice Mahalle Muhtarı Murat Çalık, törende yaptığı konuşmada, muhtarların demokrasinin temel taşlarından olduğunu söyledi.
Vatandaşlara eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Çalık, halkın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.