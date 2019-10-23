19. Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası

23.10.2019 23:24

Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nda milli sporcu Pemra Özgen, Rus rakibi Anastasia Zakharova'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

QNB Finansbank ana sponsorluğunda İstanbul'da devam eden toplam 25 bin dolar para ödüllü turnuvada Pemra Özgen, günün ilk maçında Rus raket Anastasia Zakharova ile karşılaştı.

Milli tenisçi, TED Spor Kulübü'nde oynanan müsabakada rakibini 6-3 ve 6-2'lik setler sonucunda 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Pemra Özgen, yarın çeyrek final müsabakasında bir numaralı seribaşı Rumen tenisçi Elena Gabriela Ruse ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA