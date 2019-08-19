19 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

19.08.2019 09:26

Trabzonspor'a geçit vermeyen Kasımpaşa'da atan ve tutan DHA'ya konuştu

Aytaç Kara: Milli takımda oynamak en büyük hayalim

"Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya gelmemdeki en büyük etken"

Fatih Öztürk: Uğurcan Çakır çok daha büyük bir kaleci olacak.

"Ligin dinamo takımlardan biri olacağız"

SÜPER LİG

20.00 Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

TFF BİRİNCİ LİG

20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, Konyaspor maçına hazırlanacak.

BEŞİKTAŞ

10.30 Siyah beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak.

TENİS

Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi, yaklaşık 400 sporcunun katılımıyla Gaziantep'te başlayacak.

Kaynak: DHA