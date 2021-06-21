Galata Kulesi'ndeki intihar teşebbüsü kamerada
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Galata Kulesi'ndeki intihar teşebbüsü kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda bir gencin Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüsünde bulunma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda bir gencin Galata Kulesi'nden atlayarak intihara teşebbüsünde bulunma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda bulunan tarihi Galata Kulesi'ne öğle saatlerinde gezmek için gelen Osman D.(18) isimi genç, diğer ziyaretçilerin şaşkın bakışları arasında birden aşağı atlamıştı. Beton zemine düşen genç, ağır yaralanmıştı. Gencin atlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Galata Kulesi'ndeki intihar teşebbüsü kamerada
Galata Kulesi'ndeki intihar teşebbüsü kamerada
Galata Kulesi'ndeki intihar teşebbüsü kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
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