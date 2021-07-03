18 yaşındaki Emma Raducanu, Wimbledon'da 4. tura çıktı

18 yaşındaki İngiliz tenisçi Emma Raducanu, dünya sıralamasında 45. olan Sorana Cirstea'yı yenerek İngiltere'deki tenis turnuvasında son 16'ya kaldı.

18 yaşındaki İngiliz tenisçi Emma Raducanu, dünya sıralamasında 45. olan Sorana Cirstea'yı yenerek İngiltere'deki tenis turnuvasında son 16'ya kaldı.

Raducanu , 31 yaşındaki rakibine karşı maçı 6-3 ve 7-5'lik setlerle kazandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 338. basamağındaki Raducanu, kariyerinin ilk grand slam turnuvası deneyimini yaşadığı Wimbledon'da 4. tura yükseldi.

Maçın sonunda konuşan Raducanu "Söyleyecek söz bulamıyorum. Bugün burada bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Raducanu bu zaferler, Wimbledon'da son 16'ye kalan en genç İngiliz kadın sporcu unvanını da kazandı.

Raducanu'nun bir sonraki rakibi Avustralyalı Ajla Tamljanovic olacak.

Romanyalı bir baba ile Çinli bir annenin çocuğu olan Raducanu, Kanada doğumlu İngiliz vatandaşı.

Ailesiyle 2 yaşındayken İngiltere'ye taşınan Raducanu, tenis oynamaya 5 yaşında başladı.

Wimbledon Tenis Turnuvası, dört Grand Slam turnuvasından biri ve dünyanın en eski tenis turnuvası unvanını taşıyor. Oyunların bu yıl 135.si düzenleniyor. Wimbledon ayrıca çim kortta oynan tek Grand Slam turnuvası.

İngiltere'denin başkenti Londra'da her yıl Haziran ayının son haftasında başlayan turnuva iki hafta sürüyor.