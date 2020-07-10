18 yaş altı uçak yolcuları tek başına seyahat edebilecek KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 18 yaş altı uçak yolcularının aileleri ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında 18 yaş altı uçak yolcularının aileleri ile beraber seyahat etme zorunluluğu kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak twitter hesabında bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "18 yaş altı gençler! Bugün güzel haber sizler için. Artık uçakla seyahatlerinizde veli/vasiniz ile beraber seyahat etme zorunluluğu ortadan kalktı. Ver elini memleket! Ver elini tatil!. Ama lütfen maskeniz ile beraber seyahat ediniz" dedi. Şehirlerarası seyahat yasağının 1 Haziran tarihi itibariyle kaldırılmasının ardından yeni normalleşme adımları kapsamında 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle beraber yolculuk yapabiliyorlardı.

Kaynak: DHA