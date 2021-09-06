18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 9-18 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belirlendi.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 9-18 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 9 Eylül Perşembe günü Kocaeli'de başlayacak kampa şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Talha Yakın (Bursaspor), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Savunma: İlker Akar (Altınordu), Kerem Kök, Eren Tunalı (Bursaspor), Güvenç Usta (Çaykur Rizespor), Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven (Fenerbahçe), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz (Galatasaray), İrfan Köse (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cem Özgener (Altay), Tugay Güner (Altınordu), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Mevlüt Han Ekelik, Mustafa Erdilman (Fraport TAV Antalyaspor), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Yiğit Kerem (Manisa)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor), Melih Bostan (Fenerbahçe), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor), Talha Sarıarslan (Yukatel Kayserispor)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki ikinci yarışta da birinci oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 8. ayağında ikinci yarışı ilk sırada bitirdi ve üst üste dördüncü...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Demet Akalın Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Marcao Max Meyer Salih Uçan Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:25:20. #1.16#

title