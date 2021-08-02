18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımının, 9-18 Ağustos tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımının, 9-18 Ağustos tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 9 Ağustos Pazartesi günü Erzurum Sway Otel'de toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Emre Bilgin (Beşiktaş), Talha Yakın (Bursaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray), Kaan Çinkaya (MKE Ankaragücü)

Defans: İlker Akar (Altınordu), Egemen Tutar, Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Kerem Kök (Bursaspor), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz (Galatasaray), Emir Ortakaya, Ahmet Enes Akkan (Gençlerbirliği)

Ortasaha: Cem Özgener (Altay), Necati Bilgiç, Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Mevlüt Han Ekelik (Fraport TAV Antalyaspor), Yiğit Kerem (Manisa)

Forvet: Cemal Azad Demir (Beşiktaş), Adem Metin Türk, Habib Biçer (Fraport TAV Antalyaspor), Melih Bostan (Fenerbahçe), Ahmet Karademir (İttifak Holding Konyaspor), Ozan Suncak (Vfb Stuttgart), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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