18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, "18 Mart 1915'te yedi düvele karşı destan yazan ecdadın torunları 103 yıl sonra bugün aynı güven ve kararlılıkla yeni bir zafere yürüyeceğini, sınırlarını koruyacağını teyit etmiştir. Çanakkale şehitlerimiz torunlarıyla gurur duyuyor." ifadesini kullandı.

Oran, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO ile Afrin ilçe merkezine girmesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin ilçe merkezine girildiğini anımsatan Oran, "18 Mart 1915'te yedi düvele karşı destan yazan ecdadın torunları 103 yıl sonra bugün aynı güven ve kararlılıkla yeni bir zafere yürüyeceğini, sınırlarını koruyacağını teyit etmiştir. Çanakkale şehitlerimiz torunlarıyla gurur duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oran, şunları kaydetti:

"Bu başarı Mehmet Akif'in "Tarih"i 'tekerrür' diye tarif ediyorlar; hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?" dizelerini hatırlattı. Türkiye'nin gücünü sınayanlar, ders çıkarmayanlar daha çok hüsran yaşayacaklar. Dünyanın en güçlu ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fedakar mensuplarına şükran borçluyuz. İş dünyası olarak ordumuzun daima arkasında durduk, sonuna kadar da durmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Afrin'de destan yazan kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."