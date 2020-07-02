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18 Mart 1915 köprüsü konut satışlarını patlattı

Köprü inşaatı ve İstanbul'a olan yakınlığı ile bilinen Çanakkale'de konut stoku tükenmek üzere. Açıklanan kredi desteği ile birlikte Çanakkale'deki inşaat firmaları randevu sistemi ile çalışmaya başladı.

18 Mart 1915 köprüsü konut satışlarını patlattı
02.07.2020 09:42 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:46

Köprü inşaatı ve İstanbul'a olan yakınlığı ile bilinen Çanakkale'de konut stoku tükenmek üzere. Açıklanan kredi desteği ile birlikte Çanakkale'deki inşaat firmaları randevu sistemi ile çalışmaya başladı.

Son günlerde gündemde olan 3 kamu bankasının 12 ay ödemesiz 180 aya kadar vade imkanı sunan ve 0.69 faiz oranı ile cazip ödeme seçeneklerine sahip konut kredisi ile ev satışlarında büyük artış öngörülüyor. Özellikle 18 Mart 1915 köprüsünün inşaatı ile birlikte İstanbullu yatırımcıların gözdesi olan Çanakkale'de ise daire stoğu ise son günlerde azalmış durumda. Eviş İnşaat Yönetim kurulu Başkanı Lokman Eviş, 2018 yılının Ağustos ayında yaşanan ekonomik krizin en çok inşaat sektörünü vurduğu ve o dönemden sonra bir çok inşaat firmasının projelerini tamamlayarak yeni projelere başlamadığını bu durumunda stok azalmasına neden olduğunu ifade etti. Eviş, "Bildiğiniz üzere 2018 yılında ülkemizde bir kriz yaşandı ve bu kriz en fazla inşaat sektörünü etkiledi. 2018 yılından sonra İnşaat firmaların hemen hemen hepsi ellerindeki inşaatları tamamladıktan sonra yeni proje yapmadı. Fakat Çannakale'ye inşa edilen 18 Mart 1915 köprüsü ile birlikte özellikle İstanbul'daki yatırımcılar tercihini Çanakkale'den yana kullanıyor. Hazine Bakanımız Berat Albayrak'ın son açıkladığı kamu bankalarının cazip konut kredisi ile birlikte 2 gündür telefonlarımız susmaz hale geldi. Şu anda Çanakkale'ye yaturım yapmak isteyen bir çok kişi bizi arayarak konut almak istediklerini bize iletiyorlar. Bizlerde bu talepleri karşılamak için yeni projelerimizi devreye soktuk. Bildiğiniz gibi 2018 öncesinde bir sürü müteahhit vardı. 2019 yılı itibari ile bir çok müteahhit projeleri yarım bırakarak kaçtı. Onun için ev alacaklara tavsiyem alacakları proje hakkında bilgi edinmeden konut almamalarıdır" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'deki konut fiyatları ile ilgili bilgiler veren Lokman Eviş, "Bu ay sonuna kadar 1+1 dairelerin fiyatları 150 bin TL, 2+1 dairelerin fiyatları 450 bin TL ve 3+1 dairelerin fiyatları 550 bin TL'den alıcı bulacak. Fakat bu ay sonuna kadar stokların tamamen erimesini öngörüyoruz. Bu stokların azalması ile birlikte konut fiyatları da artacaktır. Firma olarak biz Çanakkale'de 250 Biga'da 80 olmak üzere toplam 330 yeni daire projesine başladık" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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