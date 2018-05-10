18 Kanser İlacı Geri Ödeme Listesine Eklendi
Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan 18 ilaç SGK'nın geri ödeme listesine dahil edildi.
Resmi gazete de yayınlanan sağlık uygulama tebliği ile başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilaç geri ödeme listesine alındı. Yayımlanan sağlık uygulama tebliğinde listeye yeni ilave edilen ilaçlar; akciğer kanseri, multiple skleroz, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS), Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH), aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit, anal fissürlere bağlı ağrıların tedavisi, narkolepsi ve obstrüktif uyku apnesi tedavilerinde kullanılmaktadır.
GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR
İşte geri ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanları;
VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)
XALKORİ: Akciğer kanseri
TAGRİSSO: Akciğer kanseri
ALECENSA: Akciğer kanseri
ZYKADIA: Akciğer kanseri
IRESSA: Akciğer kanseri
SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması
OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)
NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)
DOPADEX: Parkinson hastalığı
2017'NİN 2. DÖNEMİNDE 100 ADET İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI
Böylece 2017 yılının 2. döneminden itibaren yaklaşık 100 adet ilaç geri ödeme listesine alınmıştır. Bu ilaçlardan bir kısmı da daha önce TEB aracılığı yurt dışından temin edilen ilaçlardı.